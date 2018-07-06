Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

Hiç üzülmeden sonsuza kadar mutlu yaşamak sadece masallarla olur. Uzaktan bir masalın gerçeğe dönüşmüş hali olarak görünen Kate Middleton ile Prens William için de geçerli bir durum. Bir başka deyişle ne Kate Middleton "prensini" bulunca mutluluktan başı dönen gerçek bir Külkedisi. Ne de Prens William, göze büyük aşkından başka hiçbir şey görmeyen biri. Uzun lafın kısası, bu mutlu evliliğin de bir karanlık yüzü var. Özellikle de Middleton'ın resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önceki bölümünde.