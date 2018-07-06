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Peri masalının bilinmeyenleri:

Hiç üzülmeden sonsuza kadar mutlu yaşamak sadece masallarla olur. Uzaktan bir masalın gerçeğe dönüşmüş hali olarak görünen ile Prens William için de geçerli bir durum. Bir başka deyişle ne Kate Middleton "prensini" bulunca mutluluktan başı dönen gerçek bir Külkedisi. Ne de Prens William, göze büyük aşkından başka hiçbir şey görmeyen biri. Uzun lafın kısası, bu mutlu evliliğin de bir karanlık yüzü var. Özellikle de Middleton'ın resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önceki bölümünde.

Giriş Tarihi: 06.07.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 10:34
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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

Bu ünlü çiftin de ilişkileri boyunca kötü günleri oldu. Yani o görkemli düğünde bir peri kızı gibi görünmeden önce uzun zaman bekledi Middleton, bazen gözyaşı döktü, bazen umutları kırıldı. Hatta bir ara ter edildi. Hem de telefonda!

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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

İşte Prens William ile 'ın ilişkisi hakkında az bilinen hatta bazıları hiç bilinmeyen gerçekler.

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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

Başından bu yana anlatılanlara göre ile Prens William, St. Andrews Üniversitesi'nde okudukları yıllarda düzenlenen bir defilede tanıştılar. Hatta Middleton'ın şeffaf bir kıyafetle podyuma çıktığı ve Prens'in de onu görür görmez gönlünü kaptırdığı anlatılıyor.

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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

Ama bu konuda pek bilinmeyen bir ayrıntı var. Middleton o sıralarda bir başkasıyla flört ediyordu. Middleton'ın o dönemdeki sevgilisi Rupert Finch idi. Elbette Prens William'ın ilgisini çektiğini fark edince Finch defteri kapandı.

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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

Defile gecesinde Prens William aklını başından alan Middleton'ın peşine düştü. Hatta o gece düzenlenen partide Kate'i öptüğü de ileri sürülüyor. İşte o noktadan sonra Finch artık Middleton'ın gözünden düştü. Bu arada Finch sonradan evlendiği partneriyle Middleton ile Prens William'ın düğününe bile katıldı.

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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

ve Prens William 2002'de gözlerden uzak şekilde flört etmeye başladıklarında kraliyet ailesinin bu gözde üyesinin dikkatini çekmeye çalışan başka kadınlar da vardı.

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Peri masalının bilinmeyenleri:
Peri masalının bilinmeyenleri: Kate Middleton

Her ne kadar aile, prenslerin özel hayatlarıyla ilgili "ser verip sır vermese de" Prens William'ın dikkatini çekmeye çalışanlardan biri olan Jecca Craig oldu. Prens de ona ilgisiz kalmadı. Hatta Craig, Prens William'ın 21'inci doğum gününde de onun yanındaydı. Üstelik Prens William ile çıkıyor olmasına rağmen.

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