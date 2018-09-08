Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Bilim insanları bugüne kadar birçok teorilere konu olan 'Piramitler nasıl yapılabildi?' sorusuna sonunda yanıt buldu. Keops Piramidi'nin yapımında kullanılan 170 bin ton kayanın nasıl getirildiği bir günlükte yazanlarla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.09.2018 03:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 03:37
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Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
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Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü