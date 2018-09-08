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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Bilim insanları bugüne kadar birçok teorilere konu olan ' nasıl yapılabildi?' sorusuna sonunda yanıt buldu. Keops Piramidi'nin yapımında kullanılan 170 bin ton kayanın nasıl getirildiği bir günlükte yazanlarla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.09.2018 03:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 03:37
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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Bilim insanları, 'daki en büyük piramit olan Keops Piramidi'nin yapımında taşların nasıl taşındığına dair yeni bilgilere ulaştı.

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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Bugüne kadar bu gizemle ilgili 'uzaylı yardımı' da dahil pek çok teori ortaya atılsa da, 'gerçek detaylar', yapımında üst düzey sorumluluk almış 'Merer' isimli bir lının günlüklerinde ortaya çıktı.

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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Ulusal bir gazetede yer alan habere göre yaklaşık 3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı.

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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski lı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize'ye doğru kanal açtı.

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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Dev taşlar bu sayede 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu. Arkeolog Mark Lehner, söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlattı.

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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Geçtiğimiz yıllarda da dünyanın yörüngesindeki uyduların kızılötesi teknolojiyle çektiği fotoğraflarda, 'da 17 piramit daha tespit edilmişti.

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nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü
Piramitlerin nasıl yapıldığı gizemi 3 bin yıllık günlük incelenerek çözüldü

Kumlar altındaki o ve çevrelerindeki antik şehir, gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

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