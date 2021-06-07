Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çok konuşulan çifti Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çiftin Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından olan ikinci çocukları Lilibet'in, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğduğu bildirildi. Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşmeleriyle büyük bir skandala neden olan çifte, İngiltere'den tebriklerin zaman geleceği merakla beklenirken Buckingham Sarayı'ndan resmi açıklama yapıldı.