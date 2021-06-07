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Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı
Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:28

ve çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

İngiliz 'nin çok konuşulan çifti Sussex Dükü ile eşi Düşes 'ın, Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çiftin Mayıs 2019'da doğan oğulları -Windsor'un ardından olan ikinci çocukları Lilibet'in, 'nin eyaletinde doğduğu bildirildi. Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşmeleriyle büyük bir skandala neden olan çifte, 'den tebriklerin zaman geleceği merakla beklenirken 'ndan resmi açıklama yapıldı.

İHA
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü ve eşi Düşes çiftine tebrik mesajı iletti.

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

Kraliyet görevlerini bırakıp 'ye yerleşen Sussex Dükü ve eşi Düşes 'ın ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmasının ardından, çifte tebrik mesajlarını iletti.

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Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

, Kraliçesi II. Elizabeth'in bebeğin doğum haberi üzerine, "memnun olduğunu" söylediğini belirtti.

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

'nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth’e Kraliyet mesajı

Prens Charles, "Bebek Lilibet Diana'nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie'yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

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