Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
12:54
Prens Harry'den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! "Suç ortağı oldular"
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, açıklamalarıyla dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" itirafının ardından gelen Kraliyet Ailesi'nin 'sünnet' geleneğine ilişkin sözleri ve gerçek babasının Kral Charles olmadığına ilişkin yaptığı açıklamaları İngiltere'yi bir kez daha sarsmıştı. Prens Harry, gündemi karıştıracak itiraflarına bir yenisini daha ekledi.