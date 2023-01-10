Prens Harry'den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! "Suç ortağı oldular"

Bugün çıkan "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının ilk röportajını veren Prens Harry, yine gündemi karşıtıracak itiraflarda bulundu. Afganistan'da görev yaparken 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan pişmanlık duymadıpını söyleyen Prens Harry'nin 'sünnet' çıkışı da çok konuşulmuştu. Prens Harry itiraf bombardımanını bu ez de bir TV kanaldında sürdürdü.