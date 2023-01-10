Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Prens Harry'den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! "Suç ortağı oldular"
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 12:54

Prens Harry'den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! "Suç ortağı oldular"

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, açıklamalarıyla dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" itirafının ardından gelen Kraliyet Ailesi'nin 'sünnet' geleneğine ilişkin sözleri ve gerçek babasının Kral Charles olmadığına ilişkin yaptığı açıklamaları İngiltere'yi bir kez daha sarsmıştı. Prens Harry, gündemi karıştıracak itiraflarına bir yenisini daha ekledi.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! Suç ortağı oldular

Bugün çıkan "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının ilk röportajını veren Prens Harry, yine gündemi karşıtıracak itiraflarda bulundu. Afganistan'da görev yaparken 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan pişmanlık duymadıpını söyleyen Prens Harry'nin 'sünnet' çıkışı da çok konuşulmuştu. Prens Harry itiraf bombardımanını bu ez de bir TV kanaldında sürdürdü.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! Suç ortağı oldular

Prens Harry ve Meghan Markle çifti Kraliyet Ailesi'nde açtığı savaş ile gündemden düşmüyor. "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin son söylemleri İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Prens Harry’den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! Suç ortağı oldular

Geçtiğimiz gün basına sızan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözleriyle büyük tepki toplayan Harry, "sünnet" açıklamalarıyla da konuşuldu.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! Suç ortağı oldular

Prens Harry kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi. Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu söylentileri gündeme geldi.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı: Ailesine şok suçlama! Suç ortağı oldular

İngiliz Kraliyet Ailesi geleneklerine göre sünnet edilme geleneği 150 yıldır devam ediyor. Bu işlemin, Hazreti Davut'un soyundan geldiğine inanılan Kraliyet Ailesi'nde bunun yeni bir haber olmadığı söyleniyor.

SON DAKİKA