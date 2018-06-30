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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 30.06.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 11:59
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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

'nin yıllardır taktığı bilekliğin sırrı çözüldü. Prens Harry düğün gününde dahi bilekliğini takmıştı.

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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

Meğer bilekliğin 'nin çocukluğuna ait güzel bir anısı varmış. Bu hatıra annesi Prenses Diana ile ilgiliymiş.

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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Prenses Diana'yı tüm İngiltere özlemle anıyor.

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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

Annesinin cenazesinde Prens William 15 ve de 13 yaşındaydı. Babaları Prens Charles, çocuklarının moralini biraz da olsa yerine getirebilmek için cenazenin ardından onları Afrika'ya götürmüştü.

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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

Town and Country ile yaptığı bir röportajda, Harry 1997 yılına ait anılarından bahsetti.

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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

"Annem vefat ettikten sonra 1997 yılında ilk kez Afrika'ya gittim. Babam, kardeşimle bana eşyalarımızı toplamamızı söyledi. Acılarımızı unutmak için Afrika'ya gittik" dedi.

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'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!
Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

Şimdi birçok kaynakta bilekliğin Afrika ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

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