Prens Harry'nin yıllardan beri çıkartmadığı bilekliğin sırrı ortaya çıktı!

Prens Harry'nin yıllardır taktığı bilekliğin sırrı çözüldü. Prens Harry düğün gününde dahi bilekliğini takmıştı. Meğer bilekliğin Prens Harry'nin çocukluğuna ait güzel bir anısı varmış. Bu hatıra annesi Prenses Diana ile ilgiliymiş. 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Prenses Diana'yı tüm İngiltere özlemle anıyor. Annesinin cenazesinde Prens William 15 ve Prens Harry de 13 yaşındaydı. Babaları Prens Charles, çocuklarının moralini biraz da olsa yerine getirebilmek için cenazenin ardından onları Afrika'ya götürmüştü. Town and Country ile yaptığı bir röportajda, Harry 1997 yılına ait anılarından bahsetti. Annem vefat ettikten sonra 1997 yılında ilk kez Afrika'ya gittim. Babam, kardeşimle bana eşyalarımızı toplamamızı söyledi. Acılarımızı unutmak için Afrika'ya gittik dedi. Şimdi birçok kaynakta bilekliğin Afrika ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.