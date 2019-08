İŞTE PRENSES DİANA'NIN İLGİNÇ HAYAT ÖYKÜSÜ!

Daha 20 yaşında Prens Charles ile evlenerek Galler Prensesi oldu. 80'lerin en çok takip edilen isimlerinden Diana; her giydiği kıyafet, her yaptığı hareket, her taktığı aksesuar ile girdiği her ortamda ilgiyi üzerine toplayan bir ışık olarak görülüyordu. Prens William ve Prens Harry'nin annesiydi. Esrarengiz ölümü herkesi derinden üzdü. İşte geçtiğimiz gün oğlu evlenen Lady Diana'nın ilginç hayat öyküsü...