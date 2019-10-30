Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Prens William ve Prens Harry'nin annesi Prenses Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu.Geçirdiği kaza sonucu 22 yıl önce hayatını kaybeden Prenses Diana hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Prens Charles ile, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanan ve geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözleri...