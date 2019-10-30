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  • Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan ve 'nin annesi Prenses Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu.Geçirdiği kaza sonucu 22 yıl önce hayatını kaybeden Prenses Diana hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. ile, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanan ve geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözleri...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:19
Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

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Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Diana'nın ailesi ile ilişkisini konu alan yeni bir belgesel yapımında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Hürriyet'in haberine göre; Belgeselde görüşlerine başvurulan Prenses Diana'nın baş hizmetkarı Paul Burrell, Diana'nın annesi Frances Shand Kydd'ın kızına, 'fahişe' dediğini öne sürdü.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Burrell, annesinin Diana'yı Mısırlı iş insanı Dodi Fayed'le olan ilişkisi sebebiyle ağır ithamlarla tanımladığını ifade etti.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Burrell, Diana'nın annesi ile zaman zaman telefonda sert konuşmalar yaptığını ve bu konuşmaların bazılarına tanıklık ettiğini söyledi.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Prenses Diana hakkında yıllar sonra gelen şoke eden iddialar...

Burrell'in anlattıklarına göre Diana, kendisine ağır ithamlarda bulunan annesi Frances Shand Kydd'a, "Anne lütfen bana böyle hitap etme, bana bu sıfatları yakıştırma." diyor ve bu sırada ağlıyordu.

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