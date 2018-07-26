Prenses Diana’nın itirafları

Prenses Diana'nın ölümünün ardından ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair itiraflar gün yüzüne çıktı. Buna göre Leydi Diana, kocası Prens Charles'ın dikkatini çekmek için hamileyken intihar girişiminde bulunmuş. Prenses Diana'nın ses kayıtlarından, hayatıyla ilgili şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. ngiliz yazar Andrew Morton'un 'Diana: Gerçek Hikayesi' kitabında yer verilen ses kayıt dökümlerine göre Lady Diana, bir intihar girişiminde bulundu. Prensesin ölümünden sonra ortaya çıkan kayıtlarda, Diana'nın Ocak 1982'de, Prens William'a dört aylık hamileyken kendini merdivenlerden atarak intihar girişiminde bulunduğu bilgisi yer alıyor. Prenses Diana, bu olayı şöyle anlattı: 'Dört aylık hamileyken kocamın dikkatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım. Charles'a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. 'Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum' dedi bana.'