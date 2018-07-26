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’nın itirafları

Giriş Tarihi: 26.07.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 10:34
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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

'nın ölümünün ardından ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair itiraflar gün yüzüne çıktı. Buna göre Leydi Diana, kocası Prens Charles'ın dikkatini çekmek için hamileyken intihar girişiminde bulunmuş.

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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

'nın ses kayıtlarından, hayatıyla ilgili şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

ngiliz yazar Andrew Morton'un 'Diana: Gerçek Hikayesi' kitabında yer verilen ses kayıt dökümlerine göre Lady Diana, bir intihar girişiminde bulundu.

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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

Prensesin ölümünden sonra ortaya çıkan kayıtlarda, Diana'nın Ocak 1982'de, Prens William'a dört aylık hamileyken kendini merdivenlerden atarak intihar girişiminde bulunduğu bilgisi yer alıyor.

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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

, bu olayı şöyle anlattı:

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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

"Dört aylık hamileyken kocamın dikkatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım.

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’nın itirafları
Prenses Diana’nın itirafları

Charles'a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. 'Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum' dedi bana."

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