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Putin buz gibi suya girdi

'nin Moskova'da kutlandı. Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada, aralarında Devlet Başkanı Putin'in d bulunduğu çok sayıda kişi buz gibi suya girdi.

İHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 19.01.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 19:42
Putin buz gibi suya girdi

Devlet Başkanı , 'nin 'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.

Putin buz gibi suya girdi

Rus 'nin kutladığı ve olarak bilinen etkinliğine Devlet Başkanı 'inle birlikte binlerce kişi katıldı.

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Putin buz gibi suya girdi

Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisinin paylaştığı bilgilere göre Putin, eksi 9 derecelik havada, üzeri buz tutmuş gölde suya girdi.

Putin buz gibi suya girdi

Putin'in gölün üzerindeki buzun kesilerek açılan havuza girdiğini açıklayan Kremlin Sarayı, "Evet, Putin ayine katıldı" paylaşımını yaptı.

Putin buz gibi suya girdi
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Putin buz gibi suya girdi
Putin buz gibi suya girdi
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