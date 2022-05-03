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Giriş Tarihi: 03.05.2022 21:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 21:13

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

SON DAKİKA RUSYA UKRAYNA HABERLERİ | Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ikinci ayında da sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı. Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Putin Batı'ya silah uyarısında bulunarak Ukrayna güçlerini 'savaş suçu' işlemekle suçladı. İşte Rusya Ukrayna savaşından öne çıkanlar…

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı.

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Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

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