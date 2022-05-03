Giriş Tarihi: 03.05.2022 21:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 21:13

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!

SON DAKİKA RUSYA UKRAYNA HABERLERİ | Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ikinci ayında da sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı. Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Putin Batı'ya silah uyarısında bulunarak Ukrayna güçlerini 'savaş suçu' işlemekle suçladı. İşte Rusya Ukrayna savaşından öne çıkanlar…