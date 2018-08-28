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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Giriş Tarihi: 28.08.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 09:27
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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Rusya Devlet Başkanı , haftasonunu Sibirya'da Savunma Bakanı Şoygu ve FSB Başkanı Bortnikov'la birlikte geçirdi

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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Rusya Devlet Başkanı , haftasonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi.

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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

HaberTürk'ün haberine göre; Kremlin, haftasonunu Sibirya'da geçiren Rus liderin tatil fotoğraflarını yayınladı.

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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Putin dağlarda yürüdü ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı" ifadelerini kullandı.

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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Putin geçtiğimiz yıl da aynı bölgeye gitmiş ve balık tutarken çekilmiş fotoğrafları basına servis edilmişti.

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Putin, Sibirya dağlarına çıktı!
Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Putin'in hafta sonunu geçirdiği Yenisey bölgesi doğal güzellikleriyle ve birçok türe ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor.

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