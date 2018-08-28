Putin, Sibirya dağlarına çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonunu Sibirya'da Savunma Bakanı Şoygu ve FSB Başkanı Bortnikov'la birlikte geçirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi. HaberTürk'ün haberine göre; Kremlin, haftasonunu Sibirya'da geçiren Rus liderin tatil fotoğraflarını yayınladı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, 'Putin dağlarda yürüdü ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı' ifadelerini kullandı. Putin geçtiğimiz yıl da aynı bölgeye gitmiş ve balık tutarken çekilmiş fotoğrafları basına servis edilmişti. Putin'in hafta sonunu geçirdiği Yenisey bölgesi doğal güzellikleriyle ve birçok türe ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor.