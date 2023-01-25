Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

TÜRKİYE PROVOKASYONU

Gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu ve sağcılarla da bir şey yapabileceğini merak ettiğini dile getirdi. Bir süredir PKK/YPG eylemleri ile ilgilendiğini ifade eden Frick, sağ kanattakileri de dinlediğini söyledi.