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Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:04

Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

İsveç'te Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması, Türkiye ile ipleri kopma noktasına getirdi. Başkan Erdoğan'ın 'Bizden destek beklemesinler' sözleri sonrası, İsveç ve Finlandiya ile şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı süresiz ertelendi. Tüm dünyada bu gelişmelerin yankıları sürerken Paludan'ın iğrenç eyleminin masraflarını karşılayan Chang Frick, iğrenç provokasyonun detaylarını açıkladı.

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Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın tüm masrafları, İsveçli gazeteci Chang Frick tarafından karşılandı. Eyleme ilişkin iğrenç detayları ortaya döken Frick, Türk bayrağı yakmayı önerdiğini ifade etti. Paludan, ise 'Kur'an-ı Kerim yakmak benim fikrim değildi' dedi.

Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

SKANDALIN PERDE ARKASI

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası deşifre oldu. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Expressen'in 'Paludan: Kur-an yakmak benim fikrim değil" başlıklı haberinde skandalın tüm detayları paylaşıldı.

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Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Olayın ana karakteri Paludan'ın Kuran'ı yakmanın kendi fikri olmadığını iddia ettiği, fikrin ise gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiği ifade edildi.

Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

NEDEN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ?

Habere göre, Paludan Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın onların fikri olduğu vurgularken "Erdoğan'ın İsveç'te ifade özgürlüğünü etkileme girişimine iyi bir tepki olduğunu düşünüyorum." dediği ileri sürüldü.

Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...

TÜRKİYE PROVOKASYONU

Gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu ve sağcılarla da bir şey yapabileceğini merak ettiğini dile getirdi. Bir süredir PKK/YPG eylemleri ile ilgilendiğini ifade eden Frick, sağ kanattakileri de dinlediğini söyledi.

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