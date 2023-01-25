Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
10:04
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...
İsveç'te Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması, Türkiye ile ipleri kopma noktasına getirdi. Başkan Erdoğan'ın 'Bizden destek beklemesinler' sözleri sonrası, İsveç ve Finlandiya ile şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı süresiz ertelendi. Tüm dünyada bu gelişmelerin yankıları sürerken Paludan'ın iğrenç eyleminin masraflarını karşılayan Chang Frick, iğrenç provokasyonun detaylarını açıkladı.