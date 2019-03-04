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felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'nin Alabama eyaletinde oluşan nedeniyle en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 04.03.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 08:18
Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alabama'nın güneyinde etkili olan , can ve mal kaybına neden oldu.

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Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yetkililer, nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu söyledi. Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı.

Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan , ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.

Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

, Georgia eyaletinin güney batısında etkili oldu, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu.

Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de uyarısında bulundu.

Resmen felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.

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