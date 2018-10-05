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'dan ’e gözdağı!

Giriş Tarihi: 05.10.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 15:07
Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!

Geçtiğimiz hafta bir davete katılan 'in cesur pozlarına 'dan cevap geldi. Ünlü şarkıcı adeta 'O pozlar öyle değil, böyle verilir' dedi

Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!

Paris'te bir yardım kuruluşunun galasına katılan , gecede Jean Paul Gaultier'in bir koleksiyonunda yer alan pembe straplez bir elbise giydi.

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Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!

Hadid, sosyal medyada ardı ardına cesur pozlar paylaştı.

Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!

ise kendi markasının birinci yıl kutlamaları için mini bir dünya turuna çıktı.

Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!
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Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!

Geçtiğimiz hafta Singapur'da bulunan ünlü şarkıcı da dünyaca ünlü bir markanın 2019 yaz koleksiyonuna ait bir elbise giydi ve tıpkı gibi pozlar vererek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Rihanna'dan Bella Hadid’e gözdağı!

Her iki ismin verdiği pozların neredeyse birebir aynı olduğu görülünce ', Bella'ya poz nasıl verilir dersi vermiş', 'Riri, Bella'ya haddini bildirdi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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