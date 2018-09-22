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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Giriş Tarihi: 22.09.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 16:50
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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Tasarımcılığa soyunan ve son olarak New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasıyla adından söz ettiren 'ya ülkesi tarafından yeni bir elçilik verildi.

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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Ri-Ri Barbados'da hükümet tarafından ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak atandı.

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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya memleketi Barbados'da hükümet tarafından yeni bir elçilik unvanı verildi.

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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

BBC'nin haberine göre, asıl adı Robyn Fenty olan şarkıcı, Barbados hükümetince ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi atandı.

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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

, yeni elçilik unvanıyla Barbados'da eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.

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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, 'nın ülkesini çok seven, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına hayırda bulunan bir sanatçı olduğunu belirterek, kendisine elçilik sıfatını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.

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'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi
Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Ülkesinin 2008 yılından bu yana kültür elçisi olan , "bu prestijli unvanın kendisini çok onurlandırdığı" açıklamasını yaptı.

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