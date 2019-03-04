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Karnavalı böyle başladı!

'da her sene düzenli olarak yapılan karnavalı bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 15:04
Rio Karnavalı böyle başladı!

Tüm dünyanın merakla beklediği Karnavalı, her sene 'nın Rio de Janeiro kentinde düzenleniyor.

Rio Karnavalı böyle başladı!

Karnavalın ilk gününde şiddetli yağmura rağmen, Brezilyalılar dur durak bilmeden coşkuyla kutlamaya katıldı.

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Rio Karnavalı böyle başladı!

9 Mart'a kadar sürmesi planlanan karnaval, daha ilk günden renkli gösterilere sahne oldu.

Rio Karnavalı böyle başladı!

Yaklaşık 30 seçkin samba okulundan dansçılar, gösteriler yapacak.

Rio Karnavalı böyle başladı!

Geleneksel kostümlü sambacılar; devasa maketler ve davullar eşliğinde yağmurun altında sokaklarında dans etti.

Rio Karnavalı böyle başladı!

Gösteriye geleneksel kahramanların kostümlerini giyen binlerce kişi katıldı.

Rio Karnavalı böyle başladı!

Gösteriye katılan davulcu Evelyn Bastos, "Siyahilerin ve özellikle kadınların cesaretini anlatıyoruz. Böylece 'nın gerçek kurucularının kim olduğunu gösteriyoruz" dedi.

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