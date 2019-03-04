Rio Karnavalı böyle başladı!

Brezilya'da her sene düzenli olarak yapılan Rio karnavalı bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Tüm dünyanın merakla beklediği Rio Karnavalı, her sene Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenleniyor. Karnavalın ilk gününde şiddetli yağmura rağmen, Brezilyalılar dur durak bilmeden coşkuyla kutlamaya katıldı. 9 Mart'a kadar sürmesi planlanan karnaval, daha ilk günden renkli gösterilere sahne oldu. Yaklaşık 30 seçkin samba okulundan dansçılar, gösteriler yapacak. Geleneksel kostümlü sambacılar; devasa maketler ve davullar eşliğinde yağmurun altında Rio sokaklarında dans etti. Gösteriye geleneksel kahramanların kostümlerini giyen binlerce kişi katıldı. Gösteriye katılan davulcu Evelyn Bastos, 'Siyahilerin ve özellikle kadınların cesaretini anlatıyoruz. Böylece Brezilya'nın gerçek kurucularının kim olduğunu gösteriyoruz' dedi.