Haberler

Galeri

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı...

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı...

Rusya Federasyonu'nun polis teşkilatında bulunan kadın polisler sosyal medyada yankı uyandırıyor. Rus kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Adeta birbirlerine nazire yaparcasına fotoğraflar paylaşan Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Rus polislerin sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.