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  • Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

Rusya Federasyonu'nun polis teşkilatında bulunan kadın polisler sosyal medyada yankı uyandırıyor. de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Adeta birbirlerine nazire yaparcasına fotoğraflar paylaşan Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Rus polislerin sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 01:38
Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor...

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

Son yıllarda giderek artıyor!

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Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

üzerinden birbirlerine nazire yapmaya devam ediyor.

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

Bu gidişin nerede noktalanacağı da merak ediliyor.

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

Kimileri görev başında kimileri sivil hayatlarında her anını paylaşmaktan çekinmiyor.

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...

İşte Rus kadın polislerin büyük yankı uyandıran ve kimileri tarafından tepki gören o fotoğrafları!

Rus kadın polisler sosyal medyayı salladı! İşte o kareler...
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