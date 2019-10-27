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polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!

Rusya Federasyonu'nun güvenlik görevlileri sosyal medyayı sallıyor. kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Rus polislerin sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Adeta birbirlerine nazire yaparcasına fotoğraflar paylaşan Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 12:33
Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!

Son yıllarda giderek artıyor!

Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!

kadın polisler üzerinden birbirlerine anzire yapmaya devam ediyor.

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Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!

Bu gidişin nerede noktalanacağı da merak ediliyor.

Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!

Kimileri görev başında kimileri sivil hayatlarında her anını paylaşmaktan çekinmiyor.

Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!

İşte kadın polislerin büyük yankı uyandıran ve kimileri tarafından tepki gören o fotoğrafları!

Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!
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Rus polisler sosyal medyaya yankı uyandırdı!
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