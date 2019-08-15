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  • Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi '' Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki '' adlı savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı. Türk botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 19:18
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden Boğazı'na saat 16.30'da giriş yapan Rus Donanması'nın Filosu'na bağlı 158 borda numaralı '' adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapması dikkat çekti.

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'', saat 18.25'te, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, 'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, 'de bağlı bulunduğu filoya katılacak.

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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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