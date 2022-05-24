Giriş Tarihi: 24.05.2022 18:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
19:17
Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme: Ukrayna o bölgeyi kaybettiklerini duyurdu! 'Askerlerimiz şehrin dışına çıktı'
Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına girerken İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Bölgede yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Rusya'dan yeni bir savaş uyarısı geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyledi. Öte yandan Ukrayna'dan yapılan son dakika açıklamada "Svitlodarsk'ı kaybettik, ordumuz kuşatılmamak için şehrin dışına çıktı." denildi.