BİZE DÜŞMAN BİR DEVLETE DÖNÜŞTÜ

"Kuzey Atlantik İttifakı, sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan, bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını yaratacağı konusunda gerçek bir tehdit var."