RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

BU HATADAN ÇEKİLİN



Hem kanun önünde hem vatandaşların önünde cezalarını görecekler. Şu an bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını çekecek. Bu hatadan çekilin ve bu suçu yapmayın.