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Haberler Galeri RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz
Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 10:40

RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

Son dakika haberi... Rusya'da Wagner krizi ile ilgili Rusya'devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Putin açıklamalarında; "Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir." ifadelerini kullandı. Putin bunu yapanların cezalarını çekeceklerini belirtti.

RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

SON DAKİKA HABERİ | Rusya'da darbe girişimi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dakika açıklamalarda bulundu.Putin 'Bugün karşımızda olanlar tam haindir' ifadelerini kullanırken silah kaldıran herkesin cezalarını çekeceğini belirtti.

SON DAKİKA: Rusya'da darbe girişimi! Putin'den açıklama: "Bugün karşımızda olanlar haindir" | Video

RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

SON DAKİKA | PUTİN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;


MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bin yıllık tarihimiz var ve şu an tarihimiz kuruluyor. Birlik içinde olmalıyız. Hiçbir şey önemli değil şu an. Düşmanlarımız bizim birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Askerimiz bizim için şu an ayaktalar


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RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

TALİMAT VERDİ

Buradaki tüm askeri unsurlara bir talimatım var. Halkımızın güvenliği ve bağımsızlığı için mücadele edeceksiniz. Rusya'yı çok güçlü bir ülke haline getirdik. Birliğimizi bozacak her türlü eylemden vazgeçilmeli. Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır.

RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

HALKIMIZA DARBEDİR

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Hainliktir. Şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Wagner güçlerinin arasında şu an hainler var. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.

RUSYA SON DAKİKA | Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz

BU HATADAN ÇEKİLİN

Hem kanun önünde hem vatandaşların önünde cezalarını görecekler. Şu an bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını çekecek. Bu hatadan çekilin ve bu suçu yapmayın.

SON DAKİKA