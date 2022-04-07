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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov 'Ukrayna provokasyon yapıyor' diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 19:29

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov 'Ukrayna provokasyon yapıyor' diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

Rusya ukrayna savaşı devam ederken taraflardan son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine, "Bize ya şimdi yardım edersiniz ya da yardımlarınız geç kalır." uyarısında bulundu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının müzakerelerde kendi tekliflerinden çekildiğini ve provokasyon yaptıklarını dile getirdi. Lavrov, Rus askerlere işkence yapıldığını da dile getirdi.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov ’Ukrayna provokasyon yapıyor’ diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı sürerken Rusya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Lavrov Ukrayna tarafının müzakerelerde sözlerinden döndüğü iddiasında bulunurken provokasyonlara başladıklarını dike getirdi. Lavrov, Ukrayna'daki savaşta esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ve bunun görüntülendiğini ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov ’Ukrayna provokasyon yapıyor’ diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

Lavrov ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zayani, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov ’Ukrayna provokasyon yapıyor’ diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

KENDİ TEKLİFLERİNDEN ÇEKİLİYORLAR

Ukrayna'daki duruma değinen Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri değerlendirerek, "Ukrayna tarafı, olumlu karşılanan kendi tekliflerinden çekilmeye ve yeni provokasyonlar yapmaya başladı." dedi.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov ’Ukrayna provokasyon yapıyor’ diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

İŞKENCE EDİYORLAR

Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin ölümü ile ilgili "provokasyon" yapıldığını ileri süren Lavrov, Ukrayna'daki savaşta esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ve bunun görüntülendiğini ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov ’Ukrayna provokasyon yapıyor’ diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

UKRAYNA'DAN NATO VE AB'YE UYARI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'ya silah desteğine ilişkin NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine, "Bize ya şimdi yardım edersiniz ya da yardımlarınız geç kalır." uyarısında bulundu.

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