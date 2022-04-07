Giriş Tarihi: 07.04.2022 19:29
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
19:29
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov 'Ukrayna provokasyon yapıyor' diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...
Rusya ukrayna savaşı devam ederken taraflardan son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine, "Bize ya şimdi yardım edersiniz ya da yardımlarınız geç kalır." uyarısında bulundu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının müzakerelerde kendi tekliflerinden çekildiğini ve provokasyon yaptıklarını dile getirdi. Lavrov, Rus askerlere işkence yapıldığını da dile getirdi.