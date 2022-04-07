Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov ’Ukrayna provokasyon yapıyor’ diyerek duyurdu: Rus askerlere işkence ediyorlar...

İŞKENCE EDİYORLAR

Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin ölümü ile ilgili "provokasyon" yapıldığını ileri süren Lavrov, Ukrayna'daki savaşta esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ve bunun görüntülendiğini ifade etti.