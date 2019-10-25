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'dan şaşkına çeviren manzaralar!

Her yaptıkları adeta olay! Son yıllarda çeşitli uygulamalarının da ortaya çıkması ve dünyayı kasıp kavurması Rusların renkli dünyasını iyiden iyiye gözler önüne serdi. Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerden biri olan ve kalabalık nüfusuyla birlikte renkli insanlarıyla da bilinen , sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Rusya'dan internet alemine düşen fotoğraflar dünyayı sallamaya devam ediyor. Dünyanın en renkli insanlarına sahip oldukları şüphe götürmeyen Rusya'da birbirinden ilginç kareler sosyal medyada dolaşıyor. Kimi zaman Meclis'leri kimi zaman sokakları her halleriyle farklı olduklarını kabul etmek şart. İşte size Rusların renkli dünyasından en farklı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 08:41
Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!

İşte evde, sokakta, düğünde hatta mecliste farklı ve renkli görüntüleriyle 'dan fotoğraflar!

Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!
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Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!
Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!
Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!
Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!
Rusya'dan şaşkına çeviren manzaralar!
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