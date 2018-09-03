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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!

5 yaşındaki Mia Aflalo'nun saçlarını görenler bir daha bakıyor. İngiliz Vogue dergisinde bile yer alan Mia'nın ailesi eleştirilse de küçük kız gür internetin tozunu attırıyor

Giriş Tarihi: 03.09.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 11:08
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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!
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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

5 yaşındaki Mia Aflalo'nun saçlarını görenler bir daha bakıyor. İngiliz Vogue dergisinde bile yer alan Mia'nın ailesi eleştirilse de küçük kız gür internetin tozunu attırıyor

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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

İnternetin Rapunzel çocuğu Mia Aflalo sadece 5 yaşında olmasına rağmen upuzun ve doğal saçları sayesinde moda dünyasında adından söz ettiriyor.

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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

İsrail'in Tel Aviv kentinde doğan sevimli çocuk, kısa sürede 60 binden fazla takipçi kazandı. Bu ün sayesinde gür saçlı kız, İngiliz Vogue dergisinde yer aldı.

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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

Mia'nın güzel saçlarına şekil veren Sagi Dahari, küçük kızın hiçbir zaman saçlarının yapılmasından şikayetçi olmadığını ve her zaman sabırla ve gülümsemeyle saçlarının bitmesini beklediğini söylüyor.

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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

İnternet kullanıcıları ise Mia'nın bu kadar göz önünde olması nedeniyle ailesini eleştiriyor.

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fenomen olmuştu... hali şaşırttı!
Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

Ayrıca Mia'nın saçlarına neredeyse her gün işlem uygulanması da sosyal medyanın tartışılanları arasında.

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