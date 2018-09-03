Saçlarıyla fenomen olmuştu...Son hali şaşırttı!

5 yaşındaki Mia Aflalo'nun saçlarını görenler bir daha bakıyor. İngiliz Vogue dergisinde bile yer alan Mia'nın ailesi eleştirilse de küçük kız gür saçlarıyla internetin tozunu attırıyor 5 yaşındaki Mia Aflalo'nun saçlarını görenler bir daha bakıyor. İngiliz Vogue dergisinde bile yer alan Mia'nın ailesi eleştirilse de küçük kız gür saçlarıyla internetin tozunu attırıyor İnternetin Rapunzel çocuğu Mia Aflalo sadece 5 yaşında olmasına rağmen upuzun ve doğal saçları sayesinde moda dünyasında adından söz ettiriyor. İsrail'in Tel Aviv kentinde doğan sevimli çocuk, kısa sürede 60 binden fazla takipçi kazandı. Bu ün sayesinde gür saçlı kız, İngiliz Vogue dergisinde yer aldı. Mia'nın güzel saçlarına şekil veren Sagi Dahari, küçük kızın hiçbir zaman saçlarının yapılmasından şikayetçi olmadığını ve her zaman sabırla ve gülümsemeyle saçlarının bitmesini beklediğini söylüyor. İnternet kullanıcıları ise Mia'nın bu kadar göz önünde olması nedeniyle ailesini eleştiriyor. Ayrıca Mia'nın saçlarına neredeyse her gün işlem uygulanması da sosyal medyanın tartışılanları arasında.