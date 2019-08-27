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Safariye çıkan genç şoka uğradı!

İnanılmaz olay! Safariye çıkan genç döndüğünde başına gelen olayla şoka uğradı! Kolundaki izi ilk zamanlar önemsemeyen genç kadın daha sonra bu izlerin şişliğe dönüşmesiyle durumun ciddiyetine vardı. Kuşkusuz daha sonra gördüklerini ise hiç beklemiyordu. Doktora gittiğinde kolundaki izi gösteren kadın hemen küçük bir operasyona alındı. Operasyon anbean görüntülenirken sosyal medyadan da paylaşıldı. Milyonlarca kişinin de izleyerek büyük bir şaşkınlığa uğradığı operasyonun sonucunda bakın genç kadının kolundan ne çıktı!

Giriş Tarihi: 27.08.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 12:48
Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

Ciddiye alınmayan kimi ufak sağlık problemlerinin daha sonra ne kadar büyük sorunlara yol açabildiğini hepimiz biliriz. Bu kez olay önemsenmeyen bir şişlik!

Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

Bu inanılmaz olay bakın nasıl gerçekleşti!

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Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

Genç çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

Kolunda yarayla karşılaşan bu yarayı tedavi ettirdi.

Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!
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