Safariye çıkan genç kadın şoka uğradı!

İnanılmaz olay! Safariye çıkan genç kadın döndüğünde başına gelen olayla şoka uğradı! Kolundaki izi ilk zamanlar önemsemeyen genç kadın daha sonra bu izlerin şişliğe dönüşmesiyle durumun ciddiyetine vardı. Kuşkusuz daha sonra gördüklerini ise hiç beklemiyordu. Doktora gittiğinde kolundaki izi gösteren kadın hemen küçük bir operasyona alındı. Operasyon anbean görüntülenirken sosyal medyadan da paylaşıldı. Milyonlarca kişinin de izleyerek büyük bir şaşkınlığa uğradığı operasyonun sonucunda bakın genç kadının kolundan ne çıktı!
Giriş Tarihi: 27.08.2019
12:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019
12:48