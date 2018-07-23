Saniyeler sonrasını görünce...

Sosyal medyada yer alan ve saniyeler sonrasını merak ettiren bu kareler çok şaşırtıyor. Felaket anı öncesi çekilen birbirinden ilginç kareler Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor. Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor. Çocuk büyük korku yaşıyor ama neyse ki olayı yaralanma yaşamadan atlatıyor. İşte o felaket anı...