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Saniyeler sonrasını görünce...

da yer alan ve saniyeler sonrasını merak ettiren bu kareler çok şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 17:41
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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...

Felaket anı öncesi çekilen birbirinden ilginç kareler

da yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor.

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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...

Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor.

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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...

Çocuk büyük korku yaşıyor ama neyse ki olayı yaralanma yaşamadan atlatıyor.

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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...

İşte o felaket anı...

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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...
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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...
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Saniyeler sonrasını görünce...
Saniyeler sonrasını görünce...
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