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  • Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

En fazla Türk barındıran ülkeler hangileri? Dünyanın neredeyse her köşesinde bir vatandaşıyla karşılaşmak mümkün. 'ndan gelen veriler hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını ve en çok Türk'ün hangi ülkelerde bulunduğunu ortaya çıkardı. , Fransa, gibi belli başlı ülkeleri biliriz ama bu listede sizi şaşırtabilecek ülkeler de var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en çok hangi ülkelerde yaşıyormuş. Rakamlarıyla tek tek sizin için hazırladığımız bu listede neredeyse dünyanın her bölgesinden ülkeler var.

Giriş Tarihi: 08.08.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 16:09
Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

İşte sırasıyla en fazla Türk barındıran ülkeler! Sıralamanın zirvesindeki ülkelerin bazıları sizi şaşırtabilir!

Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

En az 1000'in üzerinde Türk'ün yaşadığı ülkelerden başlayarak işte o liste!

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Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

Arjantin

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Güney Kore

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

Meksika

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Tayland

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

Lüksemburg

Ülkedeki Türk Sayısı: 1600

Fas

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

Özbekistan

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Etiyopya

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Şaşırtan rakamlar... En fazla Türk bu ülkelerde yaşıyor!

Bahreyn

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Karadağ

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

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