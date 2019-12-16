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Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

Kadın askerlerin bu fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadın askerler sosyal medyada son dönemin en fazla ilgi gösterilen konularından biri olmaya başladı. Ellerinde silah üstlerinde üniformalarıyla sivil hayattan çok farklı görüntü çizen kadın askerlerin olay görüntüleri ortaya çıktı. Askerlik hep bir erkek mesleği olarak görülür. Oysa dünyanın farklı ülkelerinde kadınların da zorunlu askerlik yaptıkları biliniyor. Kimi ülkelerdeyse kadın birlikler var. Bu kadın askerler de doğal olarak dikkat çekiyor. Bazı askerler bu durumu sosyal medyaya taşımaktan da çekinmiyor. Her ne kadar karşı çıkılsa ve garipsense de bu durumdan vazgeçmiyorlar. Bir zamanlar askerlik yapan veya görevlerini devam ettiren kadın askerler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İşte sosyal medyayı sallayan kadın askerlerin kendi hesaplarından paylaştıkları üniformalı ve sivil hayattaki halleri

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:14
Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

Sosyal medyada dolaşan bu kareler kadın askerlerin sivil hayattaki halleriyle üniformalı hallerinin arasındaki farkı gözler önüne sermekle kalmadı çok da şaşırttı! Adeta yeni bir trend oluşturdular!

Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

Kimilerine ise tepki var!

Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

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Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

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Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...

Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten

Şaşkına çevirdi! Kadın askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...
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