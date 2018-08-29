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gibi festival! 145 ton...

'nın en eğlenceli festivallerinden Domates Festivali her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Şehri kırmızıya bürüyen festivalden görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.08.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 15:49
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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Her yıl Ağustos ayının son Çarşamba günü Bunol şehrinde kutlanan "La Tomatina" diye adlandırılan Domates Festivali, 'nın en önemli eğlence aktivitelerinden biri.

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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Domates Festivali'nin başlangıç tarihi ve nedeni olarak bilinmese de bir rivayete göre şehirde sevilmeyen bir belediye başkanını protesto etmek isteyen kişilerin başlattığı bir .

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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Diğer rivayet ise bunun gençler arasında yapılan eski bir eğlence aktivitesi olduğu yönünde. Bir dönem bu geleneksel festival yasaklansa da hükümetin el değiştirmesi ile domates ı tekrar düzenlenmeye başlamış.

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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Bir hafta süren festival boyunca geçit törenleri, eğlenceler, dans gösterileri ve konserler Valencia yakınlarındaki Bunol kentini adeta inletiyor.

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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Domates ından bir gece önce ise geleneksel olarak paella yeme yarışı düzenleniyor.

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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Her yıl en az 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu festival, normalde 10 bin civarında olan kentin nüfusunu birkaç katına çıkararak adeta sokaklarını yürünmez hale getiriyor. Her yerin kırmızıya boyandığı festival boyunca kentteki mağaza ve işyeri sahipleri mağazalarını branda ile kapatarak kirlenmeden ve hasardan korumaya çalışıyor.

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gibi festival! 145 ton...
Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

FESTİVAL ŞEHRİ KIRMIZIYA BOYUYOR

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