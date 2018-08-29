Savaş gibi festival! Tam 145 ton...

Her yıl en az 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu festival, normalde 10 bin civarında olan kentin nüfusunu birkaç katına çıkararak adeta sokaklarını yürünmez hale getiriyor. Her yerin kırmızıya boyandığı festival boyunca kentteki mağaza ve işyeri sahipleri mağazalarını branda ile kapatarak kirlenmeden ve hasardan korumaya çalışıyor.