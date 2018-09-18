Savaş uçağını buldular!

II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İsviçre Alpleri'ne düşen Amerikan savaş uçağı, Gauli Buzulu'nda 72 yıl sonra bulundu. İlk olarak Ağustos ayının ortasında ulaşılan uçağın ana gövdesi ve motoruna ait fotoğraflar, dünyaya servis edildi. Buzulların erimesiyle gün ışığına çıkan enkazı, İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları inceliyor. Askerlerin buz altından çıkan gövdeye ait bölümü parçalara ayırdı... Ve taşıdı. C-53 Skytrooper Dakota tipi uçağın enkazının bulunduğu yükseklik, 3 bin 350 metre. Savaş uçağı, 19 Kasım 1946 tarihinde Alplere çakılmıştı.