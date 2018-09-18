Türkiye'nin en iyi haber sitesi

uçağını buldular!

Giriş Tarihi: 18.09.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 08:30
  • 1
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

II. Dünya ı'ndan hemen sonra İsviçre Alpleri'ne düşen Amerikan savaş uçağı, Gauli Buzulu'nda 72 yıl sonra bulundu.

  • 2
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

İlk olarak Ağustos ayının ortasında ulaşılan uçağın ana gövdesi ve motoruna ait fotoğraflar, dünyaya servis edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

Buzulların erimesiyle gün ışığına çıkan enkazı, İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları inceliyor.

  • 4
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

Askerlerin buz altından çıkan gövdeye ait bölümü parçalara ayırdı...

  • 5
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

Ve taşıdı.

  • 6
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

C-53 Skytrooper Dakota tipi uçağın enkazının bulunduğu yükseklik, 3 bin 350 metre.

  • 7
  • 17
uçağını buldular!
Savaş uçağını buldular!

uçağı, 19 Kasım 1946 tarihinde Alplere çakılmıştı.

BİZE ULAŞIN