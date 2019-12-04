Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!

Hepimiz bazen hiç istemeyeceğimiz yerlerde bir şeylerimizi kaybedebiliyoruz. Bazılarını bir daha bulmak imkansız. Mesela bir nehre ya da denize düşen önemli bir eşyanızı düşünün. Bir daha bulabilmek neredeyse imkansız! Amerikalı dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu. Ancak şelaleden çıkan bir şey vardı ki dalgıç dondu kaldı! Youtube fenomeni adam o anları da kare kare görüntüledi ve sosyal medyadan paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.12.2019
07:21
Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
07:40
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