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Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!

Hepimiz bazen hiç istemeyeceğimiz yerlerde bir şeylerimizi kaybedebiliyoruz. Bazılarını bir daha bulmak imkansız. Mesela bir nehre ya da denize düşen önemli bir eşyanızı düşünün. Bir daha bulabilmek neredeyse imkansız! Amerikalı dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu. Ancak şelaleden çıkan bir şey vardı ki dalgıç dondu kaldı! fenomeni adam o anları da kare kare görüntüledi ve sosyal medyadan paylaştı!

Giriş Tarihi: 04.12.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 07:40
Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!

Olayın kahramanı... Man River kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!

İşte böyle şelaleye dalıyor ve sonrasında yaşananlar...

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Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!

Öncesinde birkaç kayıp eşya buluyor.

Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!
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Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!
Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!
Şelalenin dibinden çıkardığı şeye inanamadı!
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