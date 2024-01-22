Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:01
Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Michigan eyaletinden Demokrat Parti senato aday adayı Lübnan asıllı iş adamı Nasser Beydoun, Biden yönetimini hedef aldı. ABD Kongresi'nin İsrail lobisi kontrolünde olduğunu söyleyen Beydoun, lobinin de kendisine 20 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı. "Joe Biden'ın elleri kanlı" diyen Beydoun, "Kongrede İsrail Başbakanı ABD Başkanı'ndan daha güçlü" ifadelerini kullandı.