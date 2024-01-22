Senato adayından itiraf: ABD Kongresi İsrail lobisinin kontrolünde!

"ABD KONGRESİ İSRAİL LOBİSİNİN KONTROLÜNDE!"

ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Biden'den bile daha güçlü olduğunu söyleyen Beydoun, "İşte bu yüzden sistemimiz çok bozuk. Kongremizin yozlaşmış olmasının ve özel çıkar grupları tarafından satın alınmasının nedeni budur. İşte bu yüzden İsrail yanlısı AIPAC, Kongreyi kontrol ediyor. İşte bu yüzden (ABD Kongresinde) İsrail Başbakanı ABD Başkanı'ndan daha güçlü çünkü Kongrede üzerinde anlaşabildiğimiz tek şey İsrail'e ne kadar para göndereceğimiz. Başka hiçbir konuda anlaşamıyoruz ama İsrail için para söz konusu olduğunda herkes hemfikir oluyor" ifadelerini kullandı.