Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

Julia zeki ve güzel bir kızdır. Valentinus'u ziyaretleri sayesinde roma tarihi, doğa ve hristiyanlık konularında pek çok şey öğrenir. Bu ziyaretlerden birinde Julia sorar:

- "Valentinus, Tanrı gerçekten dualarımızı duyar mı? Her sabah ve her gece ne için dua ettiğimi biliyor musun? Görebilmek için dua ediyorum, senin bana anlattıklarını görmeyi çok istiyorum."



Valentinus;

- "Tanrı bizim için en iyi olanı yapar, yeter ki buna inanalım."



Beraberce duaya başlarlar. Birden hücrenin içersi altın renkli bir ışıkla aydınlanır ve Julia haykırır;

- "Valentinus, görüyorum, görüyorum."