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'nün gerçek hikayesi nedir?

Giriş Tarihi: 13.02.2015 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 16:16
Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius her erkeğin asker olmasını istiyordu. Her erkeğin asker olmasını sağlamak için tüm imparatorlukta evliliği yasaklamıştı.

Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

II. Claudius imparatorlukta Hristiyanlığı da yasaklamış ve Hristiyanlar için ölüm emri çıkarmıştı.

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Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

Bu emre uymayanlar arasında sonradan aziz olarak anılacak olan Valentinus vardı. Valentius hristiyan olduğu için yakalanmış ve hapse atılmıştı.

Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

Hapishane gardiyanlarından biri Hristiyanlar arasında anlatılan mucizelere inanarak kardeşi olan doğuştan gözleri görmeyen Julia'yı, gözlerini açabilir umuduyla Valentinus'un yanına gizlice getirdi.

Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

Julia zeki ve güzel bir kızdır. Valentinus'u ziyaretleri sayesinde roma tarihi, doğa ve hristiyanlık konularında pek çok şey öğrenir. Bu ziyaretlerden birinde Julia sorar:
- "Valentinus, Tanrı gerçekten dualarımızı duyar mı? Her sabah ve her gece ne için dua ettiğimi biliyor musun? Görebilmek için dua ediyorum, senin bana anlattıklarını görmeyi çok istiyorum."

Valentinus;
- "Tanrı bizim için en iyi olanı yapar, yeter ki buna inanalım."

Beraberce duaya başlarlar. Birden hücrenin içersi altın renkli bir ışıkla aydınlanır ve Julia haykırır;
- "Valentinus, görüyorum, görüyorum."

Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

Ertesi gün Valentinus'un ölüm emri gelir, Aziz Julia'ya son bir not yazar, Tanrı'ya hep yakın olmasını öğütler ve notun altını "Senin Valentine'ından" diye imzalar.

Mektup, ertesi gün Julia'ya ulaşır, o günün tarihi 14 Şubat 270'dir.

Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir?

Aziz Valentine, Claudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti.

Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. MS 270 yılının 14 Şubat günü Hristiyan şehitliğine gömüldü.

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