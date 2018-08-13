Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...

İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa gerçekleştirdiği projesi ile insanları şaşkına çevirdi. Sowa, 150 bin pet şişe kullanarak bakın ne yaptı... Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti. Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor. 2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder. İşte Richard Sowa'nın 150.000 pet şişe kullanarak inşa ettiği o ada...