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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...

İngiliz müzisyen ve çevreci gerçekleştirdiği projesi ile insanları şaşkına çevirdi. Sowa, 150 bin kullanarak bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 13.08.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 16:38
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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...

, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, leri kullanarak ilginç bir inşa etti.

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...

Spiral Island adını verdiği da yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...

2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden yı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...

İşte Richard Sowa'nın 150.000 kullanarak inşa ettiği o ...

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...
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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...
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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin kullanarak...
Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak...
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