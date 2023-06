Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:18

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in Rus hükümetine karşı ayaklanmasının ardından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Wagner Grubu lideri Prigojin, Putin'in açıklamalarının ardından geri adım atmış ve darbe girişimi sona ermiş olsa da, sosyal medyada Rusya darbesi kehaneti konuşuluyor. Amerikan yapımı ünlü oyun Call of Duty'nin, Rusya'daki darbe girişimini önceden canlandırdığı anları gündeme "Darbe girişiminin arkasında kimler var?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.