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Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:30

Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin "baronu" konumundaki Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, yayınladıkları açıklamada Rothschild'in uzun süredir devam eden sağlık sorunları olduğunu belirtirken ölüm haberi, Rothschild Ailesi'nin Siyonist bağlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

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‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en zengin 5 ailesinden bir olarak gösterilen, Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Jacob Rothschild'in devam eden sağlık sorunları sonucu öldüğünü ailesi duyurdu. Bugüne kadar sayısız komplo teorisine konu olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine göre uygun olarak defnedileceği öğrenildi.

‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Rothschild Ailesi, PA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Son derece başarılı bir finansör, sanat ve kültürün savunucusu, sadık bir kamu görevlisi ve hayırseverlik çabalarının tutkulu bir destekçisiydi. Ayrıca İsrail ve Yahudi kültüründe tutkulu bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı..." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir aile töreniyle defnedilecek ve daha sonraki bir tarihte yaşamını kutlamak için bir anma töreni düzenlenecek." denildi.

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‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild' ailesi, Almanya Frankfurtlu ailenin beş çocuğunun bundan 200 yıl önce Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağılmasıyla adını duyurdu. İlerleyen yıllarda Rothschild aile üyeleri, yükselen bankacılık sektörünün yüzü haline geldi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rothschild adı, daha sonra seçkinlerin mutlak gücünü kınamak için bir 'sembol' ve 'belirli bir isim' haline geldi.

‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Sık sık komplo teorilerine konu olan Rothschild ailesinin siyonizmle olan bağlantısı ise sık sık gündeme geldi. Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin "baronu" konumundaki Jacob Rothschild'in ölümünün ardından 2017 yılında İsrail'in kuruluşuna dair verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

Röportajda, "Balfour Deklarasyonu" olarak bilinen 2 Kasım 1917'de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild'e yazdığı bir mektuptan alıntılar da yapıldı.

"BUNA ULAŞMAK 3 BİN YIL SÜRDÜ"

Jacob Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söyledi. Röportaj, Rothschild ailesinin Filistin topraklarının işgal edilerek Siyonist devletin kurulmasına İngiliz İmparatorluğunun nasıl ikna edildiğine dair barındırdığı çarpıcı ifadeleriyle kayıtlara geçti.

‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

FİLİSTİN'DE İŞGALİN YOLUNU AÇAN MEKTUP

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild'e 2 Kasım 1917'de gönderdiği mektupta, "Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır." cümleleriyle İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etti. Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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