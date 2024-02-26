Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
16:30
‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti
Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin "baronu" konumundaki Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, yayınladıkları açıklamada Rothschild'in uzun süredir devam eden sağlık sorunları olduğunu belirtirken ölüm haberi, Rothschild Ailesi'nin Siyonist bağlarını bir kez daha gündeme taşıdı.