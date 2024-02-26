‘Siyonist İsrail’i biz kurduk’ itirafı olay yaratmıştı! Dünyayı yöneten aile duyurdu: Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Rothschild Ailesi, PA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Son derece başarılı bir finansör, sanat ve kültürün savunucusu, sadık bir kamu görevlisi ve hayırseverlik çabalarının tutkulu bir destekçisiydi. Ayrıca İsrail ve Yahudi kültüründe tutkulu bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı..." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir aile töreniyle defnedilecek ve daha sonraki bir tarihte yaşamını kutlamak için bir anma töreni düzenlenecek." denildi.