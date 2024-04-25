Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
13:45
Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü sivil katliamı, dünya çapında büyük tepkileri de beraberinde getiriyor. Son olarak ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan İsrail karşıtı gösteriler, ülke genelinde birçok yere yayıldı. ABD polisi, Gazze'ye destek veren öğrencilere müdahale ederken ABD basını bir skandala imza attı