Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.