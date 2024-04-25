Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:45

Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü sivil katliamı, dünya çapında büyük tepkileri de beraberinde getiriyor. Son olarak ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan İsrail karşıtı gösteriler, ülke genelinde birçok yere yayıldı. ABD polisi, Gazze'ye destek veren öğrencilere müdahale ederken ABD basını bir skandala imza attı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.

Siyonist sermaye ABD basınını kontrol ediyor! Gazze protestolarına terörizm damgası: Skandal sözlerle hedef gösterdiler!

İsrail'in Filistin katliamına tepki gösterilerine ABD polisinin müdahale etmesine tepki yağarken ABD basınında bir skandala imza atıldı. İsrail yanlısı haber diliyle bilinen New York Post gazetesi, İsrail'in sivil katliamlarını protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı.

SON DAKİKA