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Haberler Galeri Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu
Giriş Tarihi: 11.06.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 17:44

Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

kısa süre önce 'yi tüm detaylarıyla birlikte resmen tanıttı. Yeni bir tasarımla gelen 12, telefonlara birçok özellik kazandıracak. Bununla birlikte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar merak ediliyor ve araştırılıyor. geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında bir duyuru yaptı. Samsung, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı. İşte Android 12 güncellemesini alacak Samsung telefonlar ve tabletler...

Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

Kullanıcılar güncellemesini alacak telefonları merak ediyor. Hangi modellere güncellemenin geleceğini aratıyor. Yazılım güncellemesi konusunda kullanıcıların yüzünü güldüren , bu konuda sevindirici bir açıklama yaptı. 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı. Samsung bununla birlikte 2019 ve sonraki yıllarda çıkardığı akıllı telefonların 4 yıl boyunca yazılım güncellemesi alacağını da açıkladı.

Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

Güncelleme listesine geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapalım. Belki telefonunuz bu listede olmayabilir. Fakat zaman içinde listede değişiklik yapıyor ve yeni telefonları dahil ediyor. Geçmiş dönemde güncelleme almayacağı gözüyle bakılan bazı modeller, listeye dahil edilmişti.

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Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

ANDROID 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

SAMSUNG GALAXY S SERİSİ

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S20 FE
Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10 Lite

Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

SAMSUNG GALAXY NOTE SERİSİ

Note 20 / Note 20 Ultra
Samsung Note 10 / Note 10 Lite

Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

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