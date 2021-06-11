Giriş Tarihi: 11.06.2021 17:39Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 17:44
Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu
Google kısa süre önce Android 12'yi tüm detaylarıyla birlikte resmen tanıttı. Yeni bir tasarımla gelen Android 12, telefonlara birçok özellik kazandıracak. Bununla birlikte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar merak ediliyor ve araştırılıyor. Samsung geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında bir duyuru yaptı. Samsung, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı. İşte Android 12 güncellemesini alacak Samsung telefonlar ve tabletler...