Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

Kullanıcılar Android 12 güncellemesini alacak telefonları merak ediyor. Hangi modellere güncellemenin geleceğini aratıyor. Yazılım güncellemesi konusunda kullanıcıların yüzünü güldüren Samsung, bu konuda sevindirici bir açıklama yaptı. Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı. Samsung bununla birlikte 2019 ve sonraki yıllarda çıkardığı akıllı telefonların 4 yıl boyunca yazılım güncellemesi alacağını da açıkladı.