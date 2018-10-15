Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

Bu galeride göreceğiniz cihazların birçoğu aslında böcek olarak da anılan casusluk araçlarından oluşuyor. Vücuda yerleştirilen veya herhangi bir objeye dâhil edilen bu cihazlar, karşıdaki insanları kayıt altına alırken, kayıt altına alınanlar genellikle casusluğun farkına dahi varamıyor.İşte Fİkriyat'ın derlediği Soğuk Savaş Dönemi casusluk sistemleri...