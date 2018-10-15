Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

Geçmişten günümüze ajanların, casusluk yöntemleri büyük değişiklik gösterdi. Özellikle Soğuk Savaş yıllarında artan pazarlıklar, bu yöntemlerin gelişmesini sağladı. James Bond filmlerinde yıllarca hayranlıkla izlediğimiz casusluk araçlarının aslında gerçek olduğunu biliyor muydunuz? Bu galeride göreceğiniz cihazların birçoğu aslında böcek olarak da anılan casusluk araçlarından oluşuyor. Vücuda yerleştirilen veya herhangi bir objeye dâhil edilen bu cihazlar, karşıdaki insanları kayıt altına alırken, kayıt altına alınanlar genellikle casusluğun farkına dahi varamıyor.İşte Fİkriyat'ın derlediği Soğuk Savaş Dönemi casusluk sistemleri... KURŞUN MÜHÜRDEKİ O GÖZ Resimde gördüğünüz kurşun mührünü aslında benzerlerinden ayıran çok önemli bir yanı var. Bu özel mühür, içerisine eklenen böcek sayesinde duvara asıldığı yerden naklen canlı yayın yapıyordu. GİZLİ YAZI Resimde gördüğünüz kâğıttaki yazılar aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hemen herkesin okuyabildiği bu yazılarda gizli hiçbir şey yazmıyor. Ancak bu özel kâğıda ışık tutulduğunda kâğıdın içerisindeki ışıklı yazıları görebiliyorsunuz. Özellikle Nazilerin zamanında kullanılan bu yöntemde, kâğıda yazılan ve ultraviyole ışınlarının kullanıldığı bu gizli yazı sayesinde iletişim güvenle sağlanabiliyordu. SUSTURUCU SİLAH Soğuk Savaş döneminde de sıkça görülen susturucu silahlar, casusların sıkça kullandığı silahların başında yer alıyordu. Sessizce karşılarındakini öldürmesini sağlayan susturucular, kullanılmaya devam ediyor. MİKROFİLM Mikrofilmin kullanıldığı bu gizli yöntemde mikrofilmler saatlerin içine yerleştiriliyor ve casusluk amacıyla, özellikle de Nazi ordusunca, 1920'li yıllarda kullanıldı.