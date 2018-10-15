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döneminin ilginç casus sistemleri

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:54
Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

Geçmişten günümüze ajanların, casusluk yöntemleri büyük değişiklik gösterdi. Özellikle yıllarında artan pazarlıklar, bu yöntemlerin gelişmesini sağladı. James Bond filmlerinde yıllarca hayranlıkla izlediğimiz casusluk araçlarının aslında gerçek olduğunu biliyor muydunuz?

Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

Bu galeride göreceğiniz cihazların birçoğu aslında böcek olarak da anılan casusluk araçlarından oluşuyor. Vücuda yerleştirilen veya herhangi bir objeye dâhil edilen bu cihazlar, karşıdaki insanları kayıt altına alırken, kayıt altına alınanlar genellikle casusluğun farkına dahi varamıyor.İşte Fİkriyat'ın derlediği Dönemi casusluk sistemleri...

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Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

KURŞUN MÜHÜRDEKİ O GÖZ

Resimde gördüğünüz kurşun mührünü aslında benzerlerinden ayıran çok önemli bir yanı var. Bu özel mühür, içerisine eklenen böcek sayesinde duvara asıldığı yerden naklen canlı yayın yapıyordu.

Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

GİZLİ YAZI

Resimde gördüğünüz kâğıttaki yazılar aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hemen herkesin okuyabildiği bu yazılarda gizli hiçbir şey yazmıyor.

Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

Ancak bu özel kâğıda ışık tutulduğunda kâğıdın içerisindeki ışıklı yazıları görebiliyorsunuz. Özellikle Nazilerin zamanında kullanılan bu yöntemde, kâğıda yazılan ve ultraviyole ışınlarının kullanıldığı bu gizli yazı sayesinde iletişim güvenle sağlanabiliyordu.

Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

SUSTURUCU SİLAH

döneminde de sıkça görülen susturucu silahlar, casusların sıkça kullandığı silahların başında yer alıyordu. Sessizce karşılarındakini öldürmesini sağlayan susturucular, kullanılmaya devam ediyor.

Soğuk Savaş döneminin ilginç casus sistemleri

MİKROFİLM

Mikrofilmin kullanıldığı bu gizli yöntemde mikrofilmler saatlerin içine yerleştiriliyor ve casusluk amacıyla, özellikle de Nazi ordusunca, 1920'li yıllarda kullanıldı.

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