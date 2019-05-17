Somali ve Etiyopya'yı salla birleştiren nehir: Cubba

Somali ile Etiyopya arasındaki Cubba nehri, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için adeta can damarı niteliği taşıyor. Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Doolow kasabası yakınlarındaki Cubba nehri, aynı zamanda Etiyopya ile bölge halkını da birbirine bağlıyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan mülteci kamplarında yaşayanlar, hem kendileri hem de hayvanları için nehre akın ediyor. Doolow kasabasında yaşayan Somalililer, Cubba nehrini salla geçerek Etiyopya'daki akrabalarıyla görüşme şansı yakalıyor.