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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Obezitenin pençesindeki insanların kilo verme serüvenini konu alan programında korkunç bir olay yaşandı.

Giriş Tarihi: 21.04.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 10:54
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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Televizyon programına katılarak kilo vermek isteyen Buchel 'dan tedavi görmek için Houston'a taşındı.

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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Buchel, çekimler için seyahat ettiği bir bölümde yere düştü, kendi kalkamadığı için acil tıp çalışanları tarafından kurtarıldı.

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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Rejim programı ve geçirdiği operasyondan sonra 5 aylık bir süreçte 150 kg'a düşmesi planlanıyordu.

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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Daha sonra vücudunun sağ tarafından lenfodem kitlesinin çıkartılması için ameliyat edildi. Buchel'in bakımını üstlenen nişanlısı ise "Sanki bir düğmeye basılmış gibi. Ameliyattan bu yana çok kötü, çünkü ilaçlarını alamıyor," dedi.

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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Buchel'in geçirdiği ilk operasyonda 133 kg kaybetti çünkü vücudunun sağ kısmındaki limfedema parçalarından biri alındı. Buchel bu ağır ameliyattan sonra rehabilitasyona başlamış ve diyet ile kilo kaybına devam etmesi beklenmişti.

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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Fakat nişanlısı Kathryn'e göre 41 yaşındaki adam ameliyattan sonra dikişlerin de acısı ile ayağa kalkmamaya başladı.

Buchel operasyon sonrasındaki ağrılarını kesmek için aldığı ağrı kesicilere bağımlı oldu.

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Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...
Son çare olarak televizyon programına katıldı ama...

Ağrılarının giderek arttığını iddia eden Buchel, bir defasında program çekimleri yapılırken daha fazla ilaç alabilmek için dikişlerini yırttı.

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