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  • SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

haberine; Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını sonrası Avrupa'da gerçekleşen ilk ölüm sonrası korku giderek arttı. Covid-19 salgını Çin'de giderek yayılırken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke tedbirleri giderek artırıyor. Dünden itibaren koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi daha arttı. Ölüm sayısı Avrupa'daki ilk kayıp ile birlikte 1525 oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve koronavirüs salgınında son durum...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 14:08
SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında şu ana dek 1525 kişi hayatını kaybetti. Çin'de dün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 143 arttı. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 2 bin 277 kişi daha arttı. Koronavirüs salgını ile ilgili Avrupa'dan ilk ölüm haberi de bugün geldi.

SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

AVRUPA'DAKİ İLK ÖLÜM FRANSA'DA

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan Çinli turist yaşamını yitirdi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, Paris'te yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Bichat Hastanesinde 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin hayatını kaybettiğini belirtti.

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SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

Bu hastanın yaşamını yitirmesiyle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Çinli turist, Çin'in Hubey eyaletinden Fransa'ya gelmişti.

SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1524'e, virüs bulaşan kişi sayısı 66 bin 492'ye yükselmişti.

SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı.

SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689'a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39'a düştüğünü belirtti.

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