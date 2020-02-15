SON DAKİKA! Avrupa şokta! Koronavirüs salgınınnda ilk ölüm haberi geldi...

Son dakika haberine; Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını sonrası Avrupa'da gerçekleşen ilk ölüm sonrası korku giderek arttı. Covid-19 salgını Çin'de giderek yayılırken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke tedbirleri giderek artırıyor. Dünden itibaren koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi daha arttı. Ölüm sayısı Avrupa'daki ilk kayıp ile birlikte 1525 oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve koronavirüs salgınında son durum...