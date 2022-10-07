Giriş Tarihi: 07.10.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 11:09

Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik başlattığı 'özel askeri operasyon' dünyada enerji ve gıda krizine neden olurken, nükleer savaş ihtimali de daha sık gündeme getiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi'nden beri en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Biden, dünyanın "Armageddon" ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İşte Biden'ın açıklamaları ve son dakika haberinin detayları...