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Haberler Galeri Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya
Giriş Tarihi: 07.10.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 11:09

Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik başlattığı 'özel askeri operasyon' dünyada enerji ve gıda krizine neden olurken, nükleer savaş ihtimali de daha sık gündeme getiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi'nden beri en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Biden, dünyanın "Armageddon" ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İşte Biden'ın açıklamaları ve son dakika haberinin detayları...

İHA
Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine 'özel askeri operasyon' talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 8 aydır devam ediyor.

Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

Savaş, dünyada gıda ve enerji krizine neden olurken, 'nükleer savaş' ihtimali de daha sık gündeme getiriliyor.

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Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

"PUTİN'İ OLDUKÇA İYİ TANIYORUM, ŞAKA YAPMIYOR"

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'nin New York'taki bağış toplama gecesinde 'nükleer savaş' ihtimaline değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanma ihtimaline yönelik, "Putin oldukça iyi tanıdığım bir adam. Nükleer, biyolojik veya kimyasal silahların kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Biden flaş ‘nükleer savaş’ açıklaması! “En yüksek seviyede” diyerek uyardı: Dünya ‘Armageddon’ kriziyle karşı karşıya

1962'DEN BU YANA BİR İLK! BİDEN'DAN "ARMAGEDDON" UYARISI

Biden dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yüksek olduğunu söyledi. Dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı belirtilen büyük savaş anlamına gelen "armageddon" ifadesini kullanan Biden, "Kennedy ve Küba Füze Krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık.

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