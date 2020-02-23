Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!
Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor. Son rakamlar virüsün ölümcül etkisinin tüm şiddetiyle devam ettiğini gösteriyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.02.2020
07:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
07:43
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