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  • Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

Son dakika: 'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor. Son rakamlar virüsün ölümcül etkisinin tüm şiddetiyle devam ettiğini gösteriyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 07:35 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 07:43
Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

can almaya devam ediyor. Bir türlü çaresi bulunamayan ölümcül virüsün etkisi giderek yayılıyor. Song elen rakamlar korkunun daha da büyümesine neden oluyor.

Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.

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Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

TABURCU EDİLEN 22 BİN 888 KİŞİ

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi.

Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, 'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Son dakika: Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı!

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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