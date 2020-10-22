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: aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Corona virüsü çalışmaları ile ilgili Brezilya'dan haberi geldi. Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca ve tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının klinik denemesinde bir gönüllünün öldüğünü, ancak denemenin devam edeceğini söyledi. Ülkeden, bu ölüme ve aşı çalışmalarına tepki gelirken, ölüm hakkında detaylar hala gizemini koruyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:35
Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Corona virüsü denemelerinde şoke edici bir ölüm gerçekleşti! Denemeyi düzenleyen kurum, aşının test edilmesinin devam edeceğini, gönüllünün ölümü hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceklerni ve buna denemelere katılanların tıbbi gizliliğini gerekçe gösterdiğini söyledi. Oxford, aşıyı test etmeye devam edeceğini doğruladı. İngiliz üniversitesinden yapılan açıklamada, "Brezilya'daki bu vakanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, klinik araştırmanın güvenliği konusunda hiçbir endişe olmamıştır ve Brezilya düzenleyicisine ek olarak bağımsız inceleme, denemenin devam etmesi gerektiğini önermiştir" dedi. Aşının Brezilya'daki üçüncü aşama klinik denemelerinin koordine edilmesine yardımcı olan Federal Sao Paulo Üniversitesi, gönüllünün Brezilyalı olduğunu ayrıca söyledi.

Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 533 bin, Hindistan'da 7 milyon 704 bin, Brezilya'da 5 milyon 276 bin ve Rusya'da 1 milyon 447 bine ulaştı. Çinli internet girişimcileri, salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılında ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.

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Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

DÜNYAYI ŞOKE EDEN ÖLÜM!
Brezilya basınının Sağlık Gözetim Ajansına (Anvisa) dayandırdığı habere göre, Oxford Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının Brezilya'daki deneylerine katılan 28 yaşındaki gönüllü doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.

Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Anvisa, 19 Ekim'de hayatını kaybeden Feitosa'nın ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve "ChAdOx1 nCoV-19" adlı adayının deneylerine devam edileceğini açıkladı.

Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

BREZİLYA, ÇİN AŞISINI SATIN ALMAYACAK
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli adayını satın almayacaklarını duyurdu.

Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun Brezilya'nın 46 milyon dozluk "CoronaVac" aşısı alacağını duyurmasından bir gün sonra Bolsonaro, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Çin aşılarını satın almayacağız." dedi.

Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CoronaVac" adayının deneylerini tamamlamadığını belirtti ve Sao Paulo Valisi Joao Doria'yı hedef aldı. Paylaşımında "Joao Doria'nın Çin aşısı" benzetmesini yapan Bolsonaro, "Brezilya halkı hiç kimsenin kobayı olmayacak." ifadesine yer verdi.

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