Son Dakika: Corona virüs aşısı öldürdü! Ülkeyi karıştıran ölüm gizemini hala koruyor ve denemeler devam edecek!

Corona virüsü aşı denemelerinde şoke edici bir ölüm gerçekleşti! Denemeyi düzenleyen kurum, aşının test edilmesinin devam edeceğini, gönüllünün ölümü hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceklerni ve buna denemelere katılanların tıbbi gizliliğini gerekçe gösterdiğini söyledi. Oxford, aşıyı test etmeye devam edeceğini doğruladı. İngiliz üniversitesinden yapılan açıklamada, "Brezilya'daki bu vakanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, klinik araştırmanın güvenliği konusunda hiçbir endişe olmamıştır ve Brezilya düzenleyicisine ek olarak bağımsız inceleme, denemenin devam etmesi gerektiğini önermiştir" dedi. Aşının Brezilya'daki üçüncü aşama klinik denemelerinin koordine edilmesine yardımcı olan Federal Sao Paulo Üniversitesi, gönüllünün Brezilyalı olduğunu ayrıca söyledi.