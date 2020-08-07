HaberlerGaleriSon dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
Son dakika haber: Dünyanın konuştuğu faciayla ilgili yürek yakan detaylar ortaya çıkıyor. Beyrut'u yerle bir eden büyük patlama henüz yaşanmadan olay yerine giden itfaiye ekibinin, hangarın kilitli kapısını açmaya çalışırken çekilmiş görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Patlama sırasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki nişanlı kadın itfaiyeci ise, gözyaşlarıyla uğurlandı...