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Haberler Galeri Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...

Son dakika! bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...

Son dakika haber: Dünyanın konuştuğu faciayla ilgili yürek yakan detaylar ortaya çıkıyor. 'u yerle bir eden büyük henüz yaşanmadan olay yerine giden itfaiye ekibinin, hangarın kilitli kapısını açmaya çalışırken çekilmiş görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Patlama sırasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki nişanlı kadın itfaiyeci ise, gözyaşlarıyla uğurlandı...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 14:17
Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
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Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
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Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
Son dakika! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Patlamadan saniyeler sonra...
SON DAKİKA