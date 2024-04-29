Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:35
SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze'de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti
Katil İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım politikası sürerken, esir takası ve ateşkes için de çabalar sürüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde de Hamas silah bırakma şartlarını dünyaya duyurmuştu. İşte detaylar...