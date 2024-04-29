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Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:35

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze'de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım politikası sürerken, esir takası ve ateşkes için de çabalar sürüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde de Hamas silah bırakma şartlarını dünyaya duyurmuştu. İşte detaylar...

AA
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SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze’de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti

Son dakika haberi... Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze’de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed"in haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor.

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SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze’de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti

Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılmasının da beklendiği aktarıldı.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze’de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti

Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberde, davetin süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu görüşmede: Gazze’de ateşkes ve esir takası gerçekleşecek mi? Hamas şartlarını ilan etmişti

'HAMAS'IN TALEPLERİNE YANIT VERECEKLER'

Mısırlı bir kaynak, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor." dedi.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için 26 Nisan'da Tel Aviv'e gitmişti.

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