Son Dakika Haberi: Corona virüsü belirtileri nelerdir? ABD Sağlık Bakanlığı’na göre yeni corona virüsü belirtisi: Kuru öksürük ve yüksek ateş dışında…

Corona virüsü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Vaka sayısı arttıkça corona virüsü belirtileri ile ilgili fikirler de değişiyor. ABD, 3 temel corona virüsü belirtisine altı belirti daha ekledi. Aşağıda listelenen dokuz semptomdan herhangi birine sahipseniz, COVID-19 corona virüsü enfeksiyonunuz olabilir. Ancak KOVİD-19'a (SARS-CoV-2) dışında farklı solunum yolu hastalıkları ile karşı karşıya da olabilirsiniz. Eğer, Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen belirtileri yaşıyorsanız, en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Peki, ABD tarafından corona virüs belirtilerine ek olarak duyurulan altı yeni KOVİD-19 belirtileri nelerdir?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İNSAN VÜCUDUNDA İLK OLARAK SOĞUK ALGINLIĞI SEMPTOMLARI GÖSTERİYOR!

Grip semptomları gösterdiği bilinen corona virüsü belirtileri ile ilgili yapılan araştırma; tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden salgının ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ile Kovid-19 taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeksizin toplumda dolaşarak salgını yaydığı ve körüklediği tespit edildi.