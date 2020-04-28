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NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SAPTANDI!
Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…
JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.