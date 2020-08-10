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Haberler Galeri Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde kişinin enfekte olduğu 734 bin kişinin hayatını kaybettiği pandemisi ile ilgili son dakika açıklama geldi. The American Journal of Emergency Medicine'da yer alan makaleye göre coronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma, koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların görüldüğü corona virüs salgınının yeni belirtisi ortaya çıktı. İşte coronavirüsün yeni belirtisi ve gün gün coronavirüs semptomları...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 12:50
Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Coronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı. 4 gün boyunca hıçkıran 62 yaşındaki bir adamın testi pozitif çıktı.Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'da yer alan makalede coronavirüsn belirtilerinie ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Peki coronavirüsün yeni belirtisi olabilir mi? İşte gün gün coronavirüsün ilk belirtileri...

Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

corona virüsün yol açtığı hastalığının yeni belirtisi mi? ABD'de, aralıksız 4 gün boyunca hıçkıran 62 yaşındaki bir adamın Covid-19 testi pozitif çıktı. Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'da yer alan makaleye göre hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerek

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Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma, koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların görüldüğü corona virüste yeni bir semptom daha ön plana çıktı.

Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

corona virüsün yol açtığı hastalığının yeni bir belirtisi olabilir mi?

Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'de yayınlanan makalede corona virüsün yeni semptomuna yer verildi.

Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Makalede, 62 yaşındaki bir adamın 4 gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, "Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı.

Son dakika haberi: Coronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! 4 gün boyunca geçmeyen...

Corona virüs testi pozitif çıktı ve akciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü.

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